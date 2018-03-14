В ООН рассказали о самых счастливых странах мира

Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития определило самые счастливые страны мира. Первое место в рейтинге заняла Финляндия, пишет The Washington Post.

Отмечается, что в рейтинге фигурируют 156 стран. Выводы подразделения ООН основаны на данных о продолжительности жизни, социальной поддержке населения и отношении к коррупции. На второй позиции оказалась Норвегия. Кроме того, в топ-10 попали Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенка допустила, что в России может быть создано министерство одиночества.