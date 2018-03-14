Кадыров заступился за обвиняемого в домогательствах Слуцкого и назвал его «братом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обвиненного в сексуальных домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, назвав его «братом». Об этом он написал в твиттере.

«Леонида Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу», — заявил Кадыров.

Ранее несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, а у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также рассказала, как четыре года назад сделала замечание депутату Госдумы Леониду Слуцкому за его невежливое поведение. Восьмого марта Слуцкий извинился перед женщинами и поздравил их с праздником.