В Кемерово продлили режим «черного неба»

В Кемерово решили продлить режим неблагоприятных метеорологических условий, которые приводят к накоплению вредных выбросов в воздухе. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.

«В Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму до 18:00 14 марта», — сообщили в администрации.

Режим «черного неба» был введен в Кемерово в понедельник 12 марта.