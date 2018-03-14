На юге Франции разбился вертолет

Во французском департаменте Восточные Пиренеи разбился вертолет, два человека погибли, передает газета Nice Matin.

По данным издания, крушение произошло 13 марта в районе 16.00 по местному времени недалеко от города Перпиньян. Жертвами инцидента стали 70-летний пилот воздушного судна и 30-летний пассажир.

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В данный момент происшествие расследует жандармерия воздушного транспорта Франции.

Ранее сообщалось, что во Франции потерпели крушение два армейских вертолета.