ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников ИГ в Московском регионе

ФСБ и МВД России пресекли в Москве и Подмосковье деятельность этнической преступной группы, переправлявшей сторонников террористической группировки «Исламское государство» в Сирию и Ирак, задержаны 60 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

«ФСБ во взаимодействии с МВД на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников МТО (международной террористической организации) «ИГ» в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан, подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области ФСБ удалось предотвратить теракт, совершить который планировали члены законспирированной террористической группировки.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.