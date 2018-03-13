Чичваркин пожаловался на шпионаж за ним в Лондоне

Предприниматель, бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин рассказал, что российские спецслужбы вели за ним наблюдение в Лондоне, пишет The New York Times.

По его словам, он заметил слежку вскоре после переезда в Великобританию.

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Как описывает NYT, несколько подозрительных мужчин «очищали и съедали семена подсолнечника, а эта привычка распространена среди мужчин в российских деревнях».

Тем не менее, Чичваркин сказал, что он чувствует себя намного безопаснее в Лондоне, чем в Москве.

Чичваркин переехал в Лондон в 2009 году.