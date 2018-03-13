«Ъ»: экс-главу МУРа арестовали за коррупцию

Генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев, который раньше возглавлял Московский уголовный розыск (МУР), был арестован по подозрению в посредничестве во взяточничестве, пишет «Коммерсантъ».

Следователи подозревают Третнева в причастности к вымогательству денег у руководства НИТИ им. П.И. Снегирева. Отмечается, что военное СУСК России по Москве начало подозревать 57-летнего генерала в причастности к вымогательству взятки вначале этого года. Дома у Трутнева был проведен обыск, а самого его несколько раз допрашивали. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК посчитали попыткой уклониться от следствия.

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«Дождавшись выписки господина Трутнева, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления …«посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», и обратились в военный суд», — сообщается в материале.

По версии следствия, в ходе проверки в 2017 году АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» были выявлены нарушения, связанные с оформлением сотрудников организации. Сотрудники правоохранительных органов предложили директору НИТИ замять эту историю, заплатив за каждое нарушение несколько миллионов рублей. Гендиректор обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову 3 млн руб. Фигурантами расследования также стали начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину и дали показания против Трутнева, который был посредником в деле.

Ранее сообщалось о назначении нового начальника МУРа.