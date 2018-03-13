Тиллерсон обвинил Россию в покушении на Скрипаля

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия «вероятно ответственна» за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает Reuters.

«Мы считаем, что те, кто ответственен (за отравление Скрипаля и его дочери — «Газета.Ru») — это касается и заказчиков, и исполнителей — должны столкнуться с серьезными последствиями», — заявил Тиллерсон.

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Также госсекретарь отметил «очевидное» участие России в отравлении Скрипаля, цитирует Reuters агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что Белый дом отказался обвинять Россию в отравлении Скрипаля, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к нападению. Также ранее стало известно, что Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон решили сообщать отвечать на «агрессивное поведение» России.