В конгрессе США не нашли связи между избирательной кампанией Трампа и Россией

Комитет по разведке палаты представителей США не нашел свидетельств какой-либо связи между избирательной кампанией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Россией, передает The Hill со ссылкой на конгрессмена Майка Конуэя.

Комитет закрывает расследование о связи России и избирательной кампании Трампа перед выборами 2016 года. По данным издания, 150-страничный доклад будет рассмотрен комитетом 13 марта.

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«Мы не нашли доказательств сговора. Мы нашли, пожалуй, некоторые плохие решения, неуместные встречи, неуместные решения о встречах, но только Том Клэнси (американский писатель, автор многочисленных теорий заговора — «Газета.Ru») мог бы взять эту серию непреднамеренных контактов, встреч и чего угодно еще и сделать из них шпионский триллер», — сказал Конуэй.

Также он подчеркнул, что допросы по этому делу полностью прекращены.

Ранее сообщалось, что экс-советник Трампа расскажет о его связях с Россией.