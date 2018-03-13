Глава МВД Британии проведет экстренное совещание из-за отравления Скрипаля

Глава министерства внутренних дел Великобритании Амбер Радд проведет экстренное совещание членов кабинета министров, на котором будет обсуждаться расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к правительству Британии.

«Радд возглавит совещание, которое запланировано на 11.30 утра (14.30 мск) вторника. Участники встречи обсудят ход расследования (отравления Скрипаля)», — сказал источник.

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Совещание станет пятой встречей высокопоставленных руководителей Великобритании, на которой будет обсуждаться нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля. В министерстве иностранных дел России заявление Мэй по Скрипалю назвали «цирковым шоу в британском парламенте».