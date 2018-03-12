В Руанде из-за удара молнии в церковь погибли 16 человек
В Руанде в результате удара молнии в церковь погибли 16 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора провинции, где произошел инцидент.
Также в результате происшествия пострадали 140 человек, несколько находятся в критическом состоянии. 17 раненых все еще находятся в больнице.
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Отмечается, что за 2017 год в Руанде от удара молнии погибли 18 человек.
Ранее сообщалось, что в летевший из Грузии в Грецию самолет ударила молния.