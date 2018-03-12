Белый дом представил программу по борьбе со стрельбой в школах

Белый дом представил программу по профилактике ситуаций со стрельбой в школах, сообщает The Hill.

В частности, в программе есть призыв обучить учителей владеть оружием. Также полиции дано право превентивно изымать оружие у людей, которые могут представлять опасность.

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Также много внимания уделено взаимодействию между школой и правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что учителям во Флориде официально разрешили вооружаться.