В Солсбери в ресторане нашли следы вещества, которым отравился Скрипаль

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Следы нервно-паралитического вещества, которым отравился работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, найдены в ресторане Zizzi в британском городе Солсбери. Об этом сообщает «Би-би-си».

6 марта полиция Уилтшира сообщила о закрытии ресторана Zizzi в британском городе Солсбери в рамках расследования инцидента с отравлением двух человек неизвестным веществом.

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По данным телеканала, в результате судмедэкспертизы вещество обнаружено в ресторане Zizzi, который остается закрытым, пока продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что британская полиция установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.