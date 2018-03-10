Полиция установила личность захватившего заложников в Калифорнии
Полиция установила личность мужчины, захватившего заложников в доме ветеранов в Калифорнии, передает Fox News.
Об этом рассказал шериф Джон Робертсон. В то же время он добавил, что полиция пока не может обнародовать эту информацию.
Мотив нападавшего также не раскрывается.
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Вооруженный мужчина взял заложников в доме для ветеранов в американском в городе Юнтвиль, штат Калифорния.
В полиции сообщили, что злоумышленник, предположительно, является одним из участников программы для реабилитации ветеранов с эмоциональной травмой.