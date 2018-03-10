Полиция установила личность захватившего заложников в Калифорнии

Полиция установила личность мужчины, захватившего заложников в доме ветеранов в Калифорнии, передает Fox News.

Об этом рассказал шериф Джон Робертсон. В то же время он добавил, что полиция пока не может обнародовать эту информацию.

Мотив нападавшего также не раскрывается.

Реклама

Вооруженный мужчина взял заложников в доме для ветеранов в американском в городе Юнтвиль, штат Калифорния.

В полиции сообщили, что злоумышленник, предположительно, является одним из участников программы для реабилитации ветеранов с эмоциональной травмой.