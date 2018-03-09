Глава ДНР сравнил данные СБУ о планах переворота со сценарием боевика

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко сравнил данные службы безопасности Украины о планах переворота в Киеве со сценарием дешевого боевика, передает РИА «Новости».

«Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира», — сказал Захарченко.

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Он также отметил, что встречался с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который подозревается в подготовке вооруженных нападений на руководящую элиту Украины, «достаточно давно» по вопросам обмена пленными.

Ранее сообщалось, что глава СБУ обвинил лидеров ДНР в участии в подготовке терактов.