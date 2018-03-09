Главный обвиняемый по делу о терактах в Париже 2015 года заговорил в суде

Салах Абдеслам, который является главным фигурантом по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, впервые согласился ответить на вопросы судьи, передает France Info.

Абдеслам заявил, что не требовал помощи у другого фигуранта дела, который обвиняется в том, что подвез его на следующий день после нападений. Также Абдеслам отметил, что 14 ноября его фотография не была распространена и не было известно, что он стал «врагом номер один».

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Разговор судьи с Абдесламом продлился несколько минут.

Ранее сообщалось, что адвокату главного обвиняемого по делу о терактах в Париже поступило более 40 писем с угрозами.

13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек.