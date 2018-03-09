Глава СБУ обвинил лидеров ДНР в участии в подготовке терактов

Глава службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке вооруженных нападений на руководящую элиту Украины, готовил серию терактов в центре Киева в сговоре с руководителями самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко и Александром Тимофеевым, передает «112 Украина».

«Добыты достаточные доказательства того, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами «ДНР» Захарченко и Тимофеевым, и другими особами, спланировали конкретные действия, направленные на подготовку серии терактов в центральной части Киева», — сказал Грицак.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал цель Рубана.