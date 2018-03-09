Вице-премьер Украины сравнил слово «Малопольша» с фразой «Крым был и будет российским»

Вице-премьер Украины Павел Розенко считает, что термин «Малопольша», который применяется в принятом Польшей «антибандеровском» законе, означает то же самое, что и фраза «Крым был и будет российским». Об этом сообщает «Политнавигатор» со ссылкой на телеканал ZiK.

«Как реагировать нам, украинцам, когда закон про Институт национальной памяти Польши – я не скажу про преследование украинцев, я скажу про то, что вводится термин «восточная Малопольша». В закон Польши! А, извините, «восточная Малопольша» стоит в одном разряде с термином «Крым был и будет российским!», — сказал Розенко.

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Розенко подчеркнул, что украинцы считают поляков братским народом, однако закон создает условия для вражды между странами.

Ранее сообщалось, что украинский министр упал в обморок после обвинений в адрес России.