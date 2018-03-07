В Британии квалифицировали отравление Скрипаля как покушение на убийство

Глава контртеррористического отела Скотланд-Ярда заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля было квалифицировано как покушение на убийство, передает Reuters.

По его словам, отравление было совершено при помощи нервно-паралитических отравляющих веществ.

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Он также заявил, что не может сообщить подробностей о происхождении этих веществ.

Ранее источник рассказал о «таинственном веществе» в деле об отравлении Скрипаля.