Медведев распорядился создать природный заказник на территории Якутии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании природного заказника на архипелаге Новосибирские острова, Якутия. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Цель создания заказника – сохранение уникальных островных экосистем Российской Арктики, имеющих большое природоохранное и научное значение, мест обитания и размножения многих видов животных, в том числе требующих особой охраны (белого медведя, лаптевского подвида моржа, розовой чайки и других), историко-культурных объектов, связанных с периодом открытия и изучения островов», — говорится в документе.

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Заказник будет расположен на островах архипелага Новосибирские острова и на землях водного фонда в Якутии.

«На островах архипелага находятся крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков представителей «мамонтовой фауны» эпохи плейстоцена. На острове Жохова, входящем в состав архипелага Новосибирские острова, обнаружена стоянка людей каменного века (около 7 тыс. лет назад), самая северная из известных стоянок древнего человека. Также на островах выявлены геологические памятники природы, представляющие эстетическую ценность», — подчеркивается в распоряжении.

На территории заказника будет обеспечен режим особой охраны природных комплексов и объектов.