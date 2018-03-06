Стало известно, кто был спутницей отравленного экс-полковника ГРУ

Молодая женщина, которая пострадала одновременно с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, оказалось его дочерью Юлией, передает «Би-би-си».

Уточняется, что Юлии Скрипаль 33 года.

Ранее появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой предположительно видны отравившиеся в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его спутница.

По данным британской полиции, в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке около ТЦ, после чего были немедленно госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии в реанимации под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.