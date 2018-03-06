Экс-полицейский Новосибирска получил пожизненное за убийство 19 женщин

Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год, передает РИА «Новости».

«Признать Чуплинского Евгения Александровича виновным… Назначить наказание в виде лишения свободы пожизненно с отбытием наказания в колонии особого режима», — сказала судья Людмила Билюкова.

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Ранее сообщалось, что суд присяжных признал 52-летнего жителя Новосибирска виновным в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 годы.

Отмечается, что мужчина был признан вменяемым.