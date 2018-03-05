Снежный барс в Московском зоопарке в недоумении от метели в марте

В Московском зоопарке снежный барс зовет весну. Видео выложено на странице зоопарка в инстаграме.

На видео барс громко кричит «ау, ау, ау».

«Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год», — говорится в сообщении.

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При этом на странице в фейсбуке уточняется, что снежный барс по кличке Аннет на самом деле радуется снегу. Густой и мягкий меховой покров зверя служит отличной защитой от холода: даже между пальцами у барса растет густая шерсть, которая не дает подушечкам лап замерзать.

В отличие от крупных диких кошек, барсы не издают громкого призывного рева, для них более характерно мурлыкание, которое звучит достаточно своеобразно.