В Киеве неизвестные похитили бюст украинской поэтессы Леси Украинки

Неизвестные в Киеве украли бронзовый бюст украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

«Цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и её семья, а с 1960 года работает музей поэтессы», — заявили в музее.

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Как отмечается, бюст был похищен ночью 3 марта c фасада здания музея, посвященного самой поэтессе.

Правоохранители Киева открыли по данному факту уголовное производство.