Полиция освободила под залог арестованного по делу Керимова бизнесмена

Полиция отпустила под залог в €5 млн швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, который был помещен под стражу во Франции по делу российского сенатора Сулеймана Керимова, передает Luzerner Zeitung.

«Александр Штудхальтер продолжает решительно защищаться от обвинений и распространения необоснованных и ложных утверждений», — заявил его адвокат.

Реклама

С бизнесмена также взяли подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Керимов и Ананьевы договорились о продаже банка «Возрождение».