Экс-главу Карелии приговорили к восьми годам тюрьмы

Экс-главу Карелии Андрея Нелидова приговорили к восьми годам лишения свободы, его советник Андрей Романов также приговорен к тюремному заключению. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что в период с 10 июня по 23 сентября 2015 года Нелидов при посредничестве Романова систематически получал в качестве взятки денежные средства от предпринимателя за возможность беспрепятственного осуществления торговой деятельности на территории музея на острове Кижи, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая сумма полученных таким образом денег составила более 4,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что с учетом других преступлений, которые совершил Андрей Романов и за которые он уже отбывает наказание, общий срок его заключения составляет 21 год.

Ранее сообщалось, что экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина приговорили к 13 годам тюрьмы.