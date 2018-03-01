Фигурант «кокаинового дела» рассказал о неувязке с чемоданами

Россиянин Андрей Ковальчук, разыскиваемый по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины, вновь заявил о своей невиновности. Об этом он сказал в телефонном интервью «Коммерсанту».

Ковальчук является фигурантом так называемого «кокаинового дела» и обвиняется в попытке контрабанды кокаина из Аргентины в Россию. Он объявлен в розыск по линии Интерпола и, предположительно, скрывается в Германии.

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В беседе с журналистом издания Ковальчук отказался назвать свое местонахождение, уточнив, что находится «в Европе». Он также отказался говорить о своем месте работы на момент событий.

Обвиняемый в контрабанде кокаина заявил, что купил кофе и другую «мелочевку», но не кокаин. По его словам, чемоданы он оставил на хранение в российском посольстве в Буэнос-Айресе, а не в школе неподалеку, где и нашли наркотики.

«Когда я увидел на фото в интернете чемоданы, которые мне приписывают, я был ошеломлен: во-первых, их оказалось больше, а во-вторых, лишь один из них был похож на тот, который я упаковывал, а остальные — нет», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что накупил товаров на восемь чемоданов, а общий вес груза составлял 270 кг (в «кокаиновом деле» фигурируют около 360 кг кокаина в 12 чемоданах).

Ковальчук также рассказал, что надеется предоставить чеки о покупке, а также получить видеозаписи из отеля, в котором останавливался.

Ранее разыскиваемый россиянин через своего адвоката назвал дело провокацией.