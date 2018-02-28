Ростуризм предупредил о вспышке гриппа в Европе

Ростуризм предупредил россиян о высокой заболеваемости гриппом в Европе, об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данным Роспотребнадзора, в 12 европейских странах обнаружена высокая активность вирусов гриппа. Большинство тяжелых случаев в этом сезоне вызваны гриппом B и встречаются у лиц старше 15 лет», — говорится в сообщении.

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Повышенная заболеваемость отмечается в Албании, Люксембурге, Чехии, Германии, Финляндии, Дании, Венгрии, Швеции, Словакии, Ирландии, Украине и Косово.

Ранее сообщалось, что в Чехии из-за эпидемии гриппа 50 человек погибли за три недели.