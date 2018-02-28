В Аргентине задержали россиянина с килограммами кокаина

Гражданин России арестован в международном аэропорту Буэнос-Айреса при попытке вывезти почти 4 кг кокаина в багаже, сообщила в фейсбуке министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

«Российский гражданин отправляет свои чемоданы в «Эсейса» (аэропорт — «Газета.Ru»). Полиция безопасности аэропорта обеспечивает тщательный контроль и обнаруживает почти 4 кг кокаина, которые спрятаны в двойное дно. Да, после 389 килограммов кокаина, которые нашли на прошлой неделе в привязке к посольству России, мы усилили контроль по всей стране», — написала Буллрич.

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По данным издания Carlin, которое ссылается на министерство безопасности Аргентины, задержанный россиянин направлялся во Франкфурт рейсом Lufthansa. В его багаже были обнаружены упаковки с кокаином общим весом в 3,526 кг.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Аргентине нашли 400 килограмм кокаина.