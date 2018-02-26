Суд арестовал трех обвиняемых в контрабанде наркотиков из Аргентины

В Москве Тверской суд арестовал трех человек, обвиняемых в попытке контрабанды наркотиков из Аргентины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«По ходатайству следствия суд избрал в отношении Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что решение об их аресте было вынесено 13 декабря, а срок ареста продлен до апреля.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вбросы на тему наркотиков в посольстве России в Аргентине преследуют цель — бросить тень на работу дипмиссии.

В 2016 году в посольстве России в Аргентине обнаружили 389 кг кокаина. По данным полиции, наркотики планировали отправить в Россию дипломатической почтой. Их стоимость на черном рынке составляла около €50 млн.