Источник: в Таиланде задержаны Алекс Лесли и Настя Рыбка

Россияне Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, были среди десяти «секс-инструкторов», ранее задержанных в Паттайе, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все задержанные сейчас в следственном изоляторе, ожидают суда, где им официально предъявят обвинения», — сообщил источник.

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Местное законодательство предусматривает наказание за незаконную работу на территории королевства в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (180 тыс.руб.) и депортацией.

Ранее полиция Таиланда задержала десять россиян, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.