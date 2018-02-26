В России увеличилось число зарегистрированных браков

В 2017 году число зарегистрированных браков в России выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом — до 1,05 млн пар, пишет газета «Известия».

По данным издания, эта динамика оказалась положительной впервые за четыре года. При этом в 2017 году на 1 тыс. браков приходился 571 развод, в то время как в 2016-м — 609.

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В свою очередь эксперты газеты считают, что увеличение числа зарегистрированных браков связано с темпами экономического роста.

В январе сенатор Антон Беляков предложил приравнять сожительство к официальному браку.