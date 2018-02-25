В СК назвали причину смерти экс-министра труда Ингушетии

В Следственном управлении Следственного комитета по Республике Ингушетия назвали причину смерти министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Багауддина Маршани, передает «Интерфакс».

«По имеющимся предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом», — заявил представитель СК.

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По его словам, тело министра было найдено в его доме в Магасе около 12.00. Признаков насильственной смерти на теле бывшего министра обнаружено в ходе осмотра следственной группы не было.

Ранее сообщалось, что экс-министра труда Ингушетии нашли мертвым рядом с женой и сыном.