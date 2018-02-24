Пушков прокомментировал драку в эфире НТВ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в твиттере драку в эфире НТВ.

Драка между ведущим Андреем Норкиным и украинским политологом Дмитрием Суворовым произошла 22 февраля в эфире программы «Место встречи» во время обсуждения ситуации в Донбассе.

«По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — написал Пушков.