Вооруженный помощник шерифа не попытался остановить стрелка во Флориде

Шериф округа Броуард во Флориде заявил, что вооруженный помощник шерифа, который находился на территории школы во время стрельбы, не попытался остановить стрелка, сообщает Reuters.

Шериф отметил, что помощник шерифа находился вне здания школы и во время стрельбы не предпринял никаких действий, чтобы нейтрализовать стрелявшего. Сообщается, что помощник подал в отставку. Будут ли ему предъявлены обвинения, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в качестве реакции на происшествие предложил запретить продажу оружия лицам до 21 года, а также призвал раздать оружие учителям.