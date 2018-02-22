Суд увеличил срок осужденному за убийство Немцова
Басманный суд Москвы принял решение об увеличении на один месяц срока Темирлана Эскерханова, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, передает РИА «Новости».
«Эскерханов, желая проявить неуважение к суду, умышлено оскорбил следователя», — говорится в обвинительном заключении.
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По словам следователя, это оскорбление стало для него «глубокой моральной травмой». Эскерханов, в свою очередь, отметил, что не хотел унизить следователя и извинился перед ним.
В июле 2017 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Эскерханову компенсацию в размере €6 тысяч из-за жестоких условий содержания в СИЗО.