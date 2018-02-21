Суд вынес приговор фигурантам дела о хищениях на космодроме Восточный

Симоновский суд Москвы вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный, передает РИА «Новости».

Сообщается, что прокурор просил 8 лет колонии для экс-гендиректора Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой, для ее отца, Сергея Дегтярева, 10 лет, а для двух бывших менеджеров компании Александра Базанкова и Мурата Матуева — по 7 лет колонии.

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Для всех фигурантов прокурор требовал назначить штрафы от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фигурантов дела о хищении на космодроме Восточный заключили под стражу.