ОБСЕ пообещала помочь с безопасностью выборов президента России на Украине

В ОБСЕ пообещали помочь с обеспечением безопасности при проведении выборов президента России на Украине. Об этом заявил член ЦИК Василий Лихачев, передает РИА «Новости».

«Мы организуем участки для голосования в Киеве при посольстве, на территории генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове. Чтобы обеспечить безопасность, в том числе физическую, граждан России, которые захотят прийти и проголосовать, мы не только будем вести диалог со Службой безопасности и МВД Украины, но и обратились за помощью к представителям ОБСЕ, которые нам ответили согласием», — рассказал Лихачев.

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Он также отметил, что Украина является одной из самых проблемных точек для организации голосования.

Ранее дипломаты рассказали о препятствиях в Латвии при подготовке к выборам президента России.