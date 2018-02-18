МВД Дагестана опровергло сообщения о задержании жены стрелявшего в Кизляре

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И.о. руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев заявил, что информации о задержании кого-либо после стрельбы в Кизляре не поступало, передает «Интерфакс».

«Мы не подтверждаем эту информацию. По нашим сведениям, не было никакой задержанной женщины. Был один преступник, который стрелял в толпу», — сказал Ибрагимгаджиев.

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Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что жена открывшего стрельбу по толпе мужчины попыталась скрыться, но была задержана.

В результате стрельбы в Кизляре погибли пять человек. Нападавший был ликвидирован.