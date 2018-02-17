Лукашевич предупредил о намерении радикалов поджечь здание Россотрудничества в Киеве

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что участники неонацистской группировки «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА) собираются организовать поджог здания Россотрудничества в Киеве 18 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По имеющейся информации, 18 февраля еще одна неонацистская группировка «Организация украинских националистов» собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо», — сказал Лукашевич.

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Кроме того, он отметил, что устроенный радикалами погром в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве мог быть спровоцирован заявлением президента Украины Петра Порошенко о запрете российского флага.

Ранее руководитель РЦНК в Киеве Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами, которые устроили погром в здании.

УПА- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.