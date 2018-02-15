Трамп выступил со спецобращением после стрельбы в школе во Флориде

Президент США Дональд Трамп выступил со спецобращением после стрельбы в школе Паркленда во Флориде. Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил, что планирует встретиться с жертвами и местными властями штата.

Он также сказал, что ни один ребенок или учитель не должен чувствовать себя в опасности в американской школе. В связи с этим его администрация будет работать над повышением школьной безопасности и профилактикой психических заболеваний.

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«Мы должны работать вместе, чтобы создать в нашей стране культуру, подразумевающую уважение к достоинству жизни, которое способствует созданию глубоких и важных связей между людьми», – сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР знали о том, что открывший огонь во Флориде подросток размещал в сети видеоролик с угрозами, в котором заявлял, что «будет стрелком в школе» за пять месяцев до того, как он совершил нападение.