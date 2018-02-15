В полиции сделали заявление о погибших во Флориде

__is_photorep_included11650657: 1

Во время стрельбы в школе на юге штата Флорида погибли как минимум 17 человек, сообщает CNN со ссылкой на Скотта Исраэла, шерифа округа Бровард.

«С горечью могу подтвердить, что погибли 17 человек», — сказал Исраэл.

По словам шерифа, 12 человек были убиты внутри школы, еще трое на улице и двое скончались в больнице. Шериф не назвал точных цифр раненых, отметив, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Реклама

Инцидент произошел в школе в городе Паркленд, который находится в 60 км на север от Майами. В школе учатся около 3 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что стрелявший опознан.