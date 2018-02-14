СМИ: во Флориде при стрельбе в школе погиб один человек, подозреваемый задержан

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Во время стрельбы в США в городе Паркленд во Флориде погиб один человек, более 20 человек получили ранения, подозреваемого задержала полиция, сообщает WPLG Local 10 News со ссылкой на представителя офиса шерифа.

Издание сообщает, что стрелявший является учеником школы. Точное число пострадавших не уточняется, разные источники сообщают как минимум о 20 раненых.

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По данным издания задержание провело подразделение SWAT.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в школе во Флориде пострадали не менее 20 человек.