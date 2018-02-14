Определены лучшие и худшие регионы России по качеству жизни

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» определили лучшие и худшие регионы России по качеству жизни. Результаты опубликованы на сайте агентства.

Рейтинг вновь возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом месте разместился Татарстан, а на пятом — Белгородская область.

Реклама

При составлении рейтинга учитывались уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования и другие показатели.

Замкнули список Ингушетия и Тыва, разместившиеся на 84-м и 85-м местах соответственно.

Эксперты подчеркивают, что, скорее всего, в ближайшие годы тройка лидеров останется неизменной.