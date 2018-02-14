Томская полиция проверяет подтвержденную церковью жалобу на полтергейста

Полиция Томской области приступила к проверке происходящего в частном доме в поселке Маракса Колпашевского района из-за жалоб жильцов на летающие ножи, мебель и другие предметы, передает РИА «Новости».

«Сотрудникам органов внутренних дел поступило сообщение от гражданки, проживающей в Колпашевском районе Томской области. В настоящее время полицейскими проводится проверка в соответствии с действующим законодательством», — заявил представитель УМВД по региону.

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В комментарии Колпашевской епархии Русской православной церкви отмечается, что происходящее в доме вызвано действиями «духов злобы», — так именует падших ангелов Священное Писание».

«Данные факты подтвердили представители правоохранительных органов, также обратившиеся по этому поводу в епархиальное управление. Прибывший на место священнослужитель, следуя церковной традиции, совершил чин освящения дома, а также провел беседу с его жильцами», — сообщили в епархии.

В комментарии также говорится, что ставший основным объектом действия «сверхъестественных явлений» подросток «изъявил желание принять святое Крещение» в ходе беседы о случившемся.