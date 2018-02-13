Грузинский снайпер обвинил двух депутатов Рады в причастности к убийствам на Майдане

Грузинский снайпер Александр Ревазишвили обвинил действующего главу комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского и народного депутата Владимира Парасюка в том, что они лично принимали участие в убийстве людей на Майдане в феврале 2014 года, передает РИА «Новости».

«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина «Сайга», его отец: из карабина СКС», — говорится в показаниях Ревазишвили.

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Сообщается, что он готов выступить с этим показанием в суде.

По словам грузинских снайперов, принимавших участие в событиях на Майдане, Пашинский лично отдал приказ открыть огонь. Как отметил бывший грузинский военный Коба Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, возглавляющий воюющий в Донбассе на стороне Киева «Грузинский легион».

Ранее сообщалось, что российские власти раскритиковали описание событий на Майдане в 2014 году в учебнике для 10-го класса.