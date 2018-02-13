Застрявшие в Таиланде школьники вернулись в Якутск

В министерстве образования и науки Якутии сообщили о возвращении всех школьников, которые не смогли вовремя вылететь домой из Таиланда, передает РИА «Новости».

«Сегодня последние дети вернулись в Якутск. Сейчас вся группа школьников вместе с родителями находится в Якутске, и завтра они вылетают домой в поселок Депутатский», — сказал представитель министерства.

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По его словам, дети рассказали, что остались довольны поездкой и вынужденной задержкой в Таиланде.

Ранее сообщалось, что из Таиланда неделю не могли вылететь 20 российских школьников.