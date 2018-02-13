Застрявшие в Таиланде школьники вернулись в Якутск
В министерстве образования и науки Якутии сообщили о возвращении всех школьников, которые не смогли вовремя вылететь домой из Таиланда, передает РИА «Новости».
«Сегодня последние дети вернулись в Якутск. Сейчас вся группа школьников вместе с родителями находится в Якутске, и завтра они вылетают домой в поселок Депутатский», — сказал представитель министерства.
Реклама
По его словам, дети рассказали, что остались довольны поездкой и вынужденной задержкой в Таиланде.
Ранее сообщалось, что из Таиланда неделю не могли вылететь 20 российских школьников.