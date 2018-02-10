Задержанный забайкальский министр уволился за день до задержания
Задержанный за превышение полномочий министр сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов написал заявление об увольнении за день до своего задержания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба регионального правительства.
«Министр сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края Михаил Кузьминов написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. Глава региона Наталья Жданова подписала его заявление», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что заявление было написано за день до появления информации о задержании.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье задержан министр сельского хозяйства края и его заместитель.