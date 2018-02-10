Адвокату главного обвиняемого по делу о терактах в Париже поступило более 40 писем с угрозами

В адрес адвоката Свена Мари, который защищает главного обвиняемого по делу о терактах в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама, и его близких поступили послания с угрозами смертельной расправы после его выступления с речью в суде Брюсселя. Об этом сообщает радиостанция Premiere.

По данным радиостанции, Свен Мари получил множество враждебных сообщений в соцсетях, а также более 40 электронных писем аналогичного содержания. Кроме того, поступили угрозы в адрес его семьи, и в том числе детей. Сообщения поступили, после того как, выступая в суде, Свен Мари попросил оправдать своего подзащитного.

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Ранее сообщалось, что Федеральный прокурор Кэтлин Грожан потребовала приговорить к 20 годам заключения Салаха Абдеслама и его сообщника Суфиана Айари по делу о перестрелке в Брюсселе.

13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек.