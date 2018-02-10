Задержан министр сельского хозяйства Забайкалья

В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства края и его заместитель за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает в пресс-релизе Следственного комитета.

«Следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали Михаила Кузьминова и Ирину Малакшину, в их домах проведены обыски. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения», — говорится в сообщении.

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Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 169 УК (воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб).

По данным уголовного дела, от незаконных действий чиновников пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинен ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.